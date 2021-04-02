Четырех ростовчан осудили за заказное убийство, кражу и угон

Ростовский областной на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор отношении местных жителей Артема Долбни, Никиты Кима, Сергея Цоя и Дмитрия Федоренко. В зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными в организации убийства (ч. 3 ст. 33 и пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), пособничестве в угоне автомобиля (ч. 5 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), незаконном лишении человека свободы, не связанным с похищением (пп. «а, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ), в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ), а также в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Долбня в апреле 2019 года нанял Цоя, Кима и Федоренко, чтобы они убили его знакомого, который задолжал ему 600 тыс. руб. Злоумышленники приехали в бар в Ростове на пр-кте 40-летия Победы, избили должника, а затем поехали с ним к нему домой в СНТ «Речник» в Аксайском районе Ростовской области. На территории дома они до смерти избили потерпевшего, а затем закопали. Злоумышленники брызнули в лицо сожительнице потерпевшего газ из перцового баллончика и удерживали ее на летней кухне. Осужденные похитили из дома ценности, а также угнали автомобили убитого мужчины. Фигуранты дела вывезли на окраину хутора Ленина случайного свидетеля происшедшего в баре и убили его по указанию Долбни.

Суд назначил Долбне наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей, Киму — 18 лет колонии строгого режима со штрафом 70 тыс. рублей, Цою — 17 лет колонии строгого режима со штрафом 60 тыс. рублей, Федоренко — 15 лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева