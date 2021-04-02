Кредитная задолженность населения Удмуртии превысила 210 млрд рублей

В феврале 2021 года жителям Удмуртии выдали кредиты на 13,5 млрд руб. Это на 25% больше, чем в феврале 2020 года и на 21% больше, чем в этом январе, сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные Центробанка России.

При этом задолженность населения по кредитам за месяц выросла на 2,8 млрд руб. и превысила 210 млрд руб. На каждого жителя Удмуртии приходится в среднем 140,9 тыс. руб. долгов. Республика занимает второе место в ПФО по данному показателю, уступая лишь Татарстану (на 2,64 тыс. руб. больше)

Кроме того, на 1 марта объем рублевых вкладов населения составил 167,2 млрд руб. За февраль он вырос на 3 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше, чем в феврале прошлого года. Сумма на валютных счетах при этом уменьшилась о 300 млн руб., а в январе 2021 года она выросла на 0,2 млн руб.

Так, на начало марта объем задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на 15% или 27,2 млрд руб. На каждый рубль кредитов приходится 87 коп. вкладов. Годом ранее этот показатель составлял 90 коп.

«Рост кредитования обусловлен ростом жилищного кредитования. В феврале 2021 года выдано 2,1 тыс. жилищных кредитов, что больше февраля 2020 года в 1,6 раза, января 2021 года — в 1,5 раза. Сумма выданных в феврале 2021 года жилищных кредитов составила 4,1 млрд руб., что больше января на 1,4 млрд руб. или в 1,5 раза и больше февраля 2020 года в 1,8 раза»,— говорится в сообщении Удмуртстата.