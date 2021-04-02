Бывший заместитель прокурора Успенского района Кубани подозревается в получении взятки

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего заместителя прокурора Успенского района, сообщила прокуратура региона. По неофициальной информации, прокурорский работник получил 200 тыс. руб. от представителя коммерческой структуры.

Фамилия фигуранта дела не называется, по данным “Ъ-Юг”, речь идет об Александре Дееве. Мероприятия в отношении заместителя прокурора Успенского района по согласованию с прокуратурой Краснодарского края провели сотрудники УФСБ России и регионального следственного управления СКР. 17 марта 2021 года заместитель прокурора уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар