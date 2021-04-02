Уголовное дело в отношении ветврача станции по борьбе с болезнями животных направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача Самарского ветеринарного объединения Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных. Врач обвиняется в трех преступлениях по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Дело направлено в суд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в период с 2016 года по 2018 год обвиняемая получила общую сумму 63 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарных свидетельств и справок для продукции ряда предприятий Тольятти. При этом не проводился осмотр и идентификация продукции животного происхождения.

Ани Айвазян