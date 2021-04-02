В Самаре резко подорожали спички и подешевели огурцы

Цены на ряд товаров изменились в Самарской области за неделю. В частности, больше всего в регионе подорожали спички – на 12,6%. Один коробок спичек в Самарской области теперь стоит 1,43 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Также в Самарской области за семь дней выросли цены на сливочное масло (на 2,2%; 609,6 руб. за 1 кг); поваренную пищевую соль (на 3,09%; 11,7 руб. за 1 кг), пшеничную муку (на 2,6%; 41,7 руб. за 1 кг), картофель (на 3,6%; 39,2 руб. за 1 кг) и свежую белокочанную капусту (на 2,9%; 20 руб. за 1 кг). Кроме того, за указанный период в регионе подешевел ряд продуктов.

Больше всего в Самарской области за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 9,2%; 140 руб. за 1 кг). Кроме того, подешевели свежие помидоры (на 5,3%; 170,7 руб. за 1 кг).

Георгий Портнов