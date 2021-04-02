Вице-президент Удмуртской федерации бокса Сергей Стрелков стал заместителем генсека Федерации бокса России

Руководитель дирекции Федерации бокса России в ПФО, вице-президент Удмуртской республиканской Федерации бокса, член общественной палаты Ижевска Сергей Стрелков назначен заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по учебно-методической работе. Об этом сообщается на сайте федерации.

В разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” господин Стрелков подчеркнул, что на новом посту он займется внедрением новых технологий в тренировочные процессы и внесением изменений в федеральный стандарт спортивной подготовки по боксу. Отметим, что ранее Сергей Стрелков возглавлял рабочую группу, которая подготовила эти изменения. В конце марта 2021 года они были согласованы и утверждены Минспорта РФ.

Напомним, что в августе 2020 года в Ижевске прошел первый республиканский фестиваль по интерактивному «Спорт равных возможностей». В нем могли принять участие лица с ограниченными возможностями здоровья. Тогда Сергей Стрелков подчеркнул, что фестиваль может стать ежегодным.