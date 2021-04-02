Море зовет

Prada и ЮНЕСКО заключили историческое соглашение, чтобы объединить усилия и спасти флору и фауну океанов и открытых морей. Вместе они разработали программу для школьников старших классов «Sea Beyond», чтобы те представили свое видение будущего океанов. И уже объявили первых победителей.

Изначально проект «Sea Beyond» должны были запустить в 2020 году, но как и многие планы, его пришлось перенести из-за мировой пандемии. Поэтому в первый раз победители конкурса были объявлены только сейчас, год спустя, в совершенно новом дистанционном, диджитал-формате. В чем цель проекта? Вдохновить и дать творческий импульс школьникам старших классов задуматься о проблемах океанов и окружающей среды. Иными словами, обучить новые поколения думать о будущем планеты и смотреть шире на ее эко-перспективы — отсюда игра слов в названии Sea Beyond, где английское «Sea» — «море» — звучит точно также как «See» — «видеть», «Море впереди» и «Заглядывать вперед». Проект был разработан Prada совместно с Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, когда итальянская группа стала задумываться о своем следе в экологии и запустила линейку аксессуаров Re-Nylon из переработанного нейлона.

«Благодаря программе наши молодые участники, сами того не замечая, обучились эко-грамотности и стали частью международного океанического движения и теперь будут всегда защищать его ценности, куда бы ни забросила их судьба», рассказывает директор департамента Prada по социальной корпоративной ответственности Лоренцо Бертелли, который в частности отвечает за все эко-инициативы группы. Если его имя кажется вам знакомым, вы не ошибаетесь, сын Миуччи Прады, в прошлом знаменитый гонщик, после завершения карьеры решил примкнуть к семейному бизнесу. «И учителям, и ученикам было не просто справиться со всеми трудностями в этом году, обучаясь на дому и живя в мире с пандемией. Но они не сошли с пути и добились цели. И конечно, их энтузиазм и огонь в глазах не может никого оставить равнодушным», отмечает Бертелли.

В программе участвовали более 300 школьников из 9 стран мира — Германии, Мексики, ЮАР, Португалии, Англии, Италии, США, Франции и Китая. Они все обучались по специальной программе из четырех уроков, по итогу которых должны были сделать свой финальный проект — план спасения океанов. Победила команда из учебного центра Agrupamento de Escolas de Vialonga португальского городка Виалонга к Северу от столицы Лиссабона. Они сняли и собрали из подручных переботанных материалов — пластика и картона — настоящий короткометражный мультик под названием «Redes circulares: Cerco ao plastico no mar» («Круглые сети: море пластика») о том, что происходит с пластиком, когда он попадает в океан и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. А именно, как его собрать у берегов океана и в открытых морях и какие полезные предметы для быта из него можно сделать в процессе апсаклинга (например, белые футболки). Второе место получили школьники из Международной старшей школы в Шанхае — они придумали настольную игру «Environopoly» — занятное развлечение, где участники в процессе игры могут узнать все самое важное о проблемах экологии и как их исправить. Третье место досталось мексиканским школьникам из колледжа Colegio Latino столицы штата Табаско Вильяэрмоса, которые разработали целую политическую компанию с красочными лозунгами и постерами о том, как бороться с микропластиком в океанах.

Денежный бонус пока всего один — школа-победитель получила грант в размере 5 000 евро на образовательные программы. Зато мировая слава достанется всем призерам конкурса — их работы можно будет увидеть и изучить внимательнее на сайте и в соцсетях Prada, а также на сайте Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Лидия Агеева