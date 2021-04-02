Суд взыскал 75 млн рублей с бывшего чиновника правительства Ярославской области

Экс-глава Рыбинска и бывший глава департамента строительства Ярославской области Владимир Хмелев возместит нанесенный ущерб в сумме 75 млн руб. Соответствующее решение вынес 31 марта Ярославский областной суд.

Ранее “Ъ-Ярославль” рассказывал, что Гаврилов-Ямский районный суд по иску прокуратуры города Ярославля принял решение о взыскании с бывшего чиновника 75 млн руб. за нарушения во время строительства в Ярославле КЗЦ «Миллениум». Владимир Хмелев оспорил решение районного суда в областном. Областной суд также принял решение о взыскании с бывшего чиновника 75 млн руб.

По данным областной прокуратуры, во время строительства концертно-зрелищного центра «Миллениум» директором областного департамента строительства подписывались справки о стоимости выполненных работ без документального подтверждения их выполнения. В прокуратуре отметили, что стоимость выполненных работ при строительстве КЗЦ была завышена на сумму более 75 млн руб. На основании подписанных директором департамента справок генеральному подрядчику была произведена оплата работ и материалов в завышенном размере.

В 2015 году следственные органы в отношении бывшего директора департамента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2019 года Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности. Прокуратура обратилась в суд с гражданским иском.

Строительство КЗЦ «Миллениум» началось в Ярославле в 2009 году по контракту на сумму более 1 млрд руб. Сдан КЗЦ был в 2013 году.

Владимир Хмелев родился 1953 году. Он родом из Башкирской АССР. Получил образование по специальности «Инженер-строитель» в Ярославском политехническом институте, который окончил в 1976 году. Владимир Хмелев с 20 февраля 2008 года по 15 ноября 2009 года был исполняющим обязанности главы города Рыбинска. С 19 ноября 2009 года по 31 января 2013 года занимал должность директора департамента строительства правительства Ярославской области.

Дарья Сабаева