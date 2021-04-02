Депутат Госдумы от Новосибирской области подал документы на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы Александр Жуков (избирался от Новосибирской и Омской областей) подал документы для участия в праймериз «Единой России» перед предстоящими выборами, сообщается на сайте новосибирского реготдления партии.

Также документы подал новосибирский волонтер и спортсмен Андрей Киткин. Среди зарегистрированных участников: депутат Госдумы Дмитрий Савельев и депутат регионального заксобрания Олег Иванинский.

Господин Жуков был депутатом Госдумы почти всех предыдущих созывов, избирался с 1993 года. В текущем, седьмом созыве, занимает пост первого заместителя председателя.

Выборы в одну из палат парламента РФ пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 — по партспискам, остальные — по одномандатным округам.

Подробнее о праймериз «Единой России» в Сибири — “Ъ-Сибирь” «Кандидатов не ставят на поток».

Юлия Сасевич