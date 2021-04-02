Оздоровительные лагеря Ленобласти будут работать с максимальной заполняемостью в 75%

Оздоровительные лагеря на территории Ленинградской области летом 2021 года будут работать с заполняемостью не более 75%. В СанПиН уже внесены соответствующие изменения.

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Отмечается, что прошлым летом из-за коронавирусных ограничений лагеря работали лишь в половину своей мощности. В нынешний сезон, кроме ограничений по заполняемости, будут действовать новые требования к персоналу в рамках борьбы с распространением COVID-19 – так, не ранее чем за три дня до выхода на работу в новую смену все сотрудники лагеря должны сдать тест на заболевание, а работники пищеблоков также сдавать тесты на норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Ранее власти Петербурга запрещали работу детских оздоровительных учреждений во время зимних каникул.