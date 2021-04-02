В Челябинской области сотрудницу СНТ подозревают в хищении 1,2 млн рублей

Сотрудницу администрации садового товарищества в Кыштыме обвиняют в присвоении 1,2 млн руб. взносов жителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Следствием установлено, что работница СНТ в течение почти двух лет присваивала из кассы средства, полученные организацией за оказание коммерческих услуг. Преступление было раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона. Против женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кыштымский городской суд.