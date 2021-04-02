Полицейские спасли ярославца, собиравшегося прыгнуть с Октябрьского моста

В Ярославле сотрудники ППСП сняли мужчину, собиравшегося прыгнуть в Волгу с ограждения Октябрьского моста, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что инцидент произошел вечером 1 апреля.

«Дежурная часть Кировского района города получила сообщение о том, что на краю Октябрьского моста через Волгу находится человек, подвергая себя опасности. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции»,— говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В пресс-службе рассказали, что прибывшие на место полицейские увидели на мосту молодого мужчину. Он не вступал в контакт с полицейскими и не отвечал на их вопросы.

«Оценив эмоциональное состояние гражданина, сотрудники патрульно-постовой службы, выбрав удобный момент, приблизились к мужчине и сняли его с края моста»,— уточнили в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел полиции, где его передали бригаде специализированной медпомощи. По предварительным данным, мужчина собирался прыгнуть в Волгу из-за семейных проблем.

Антон Антонов