Рустем Мухамедшин возглавил Гарантийный фонд Татарстана

Бывший начальник межрайонной инспекции ФНС №5 по Татарстану Рустем Мухамедшин стал новым главой Гарантийного фонда республики. Об этом говорится в сообщении Минэкономики региона.

Господин Мухамедшин сменил на своем посту Тимура Темиргалиева, который покинул пост главы фонда в ноябре 2020 года. Последний переехал на работу в Москву, заняв должность управляющего директором бизнес-блока ВЭБ.РФ.

Рустем Мухамедшин окончил Казанский финансово-экономический институт. Свыше 20 лет он проработал на различных руководящих должностях в ФНС по Татарстану.

"Ъ-Казань"