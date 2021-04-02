На ремонт крыш в Башкирии направят 133,27 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 26 апреля отберет подрядчика капремонта крыш в трех городах и шести районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 133,27 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах.

Работы должны быть завершены до 1 октября. Капремонт рулонных, металлических и шиферных крыш нужно провести в 36 домах в Стерлитамаке, Салавате, Межгорье, Ишимбайском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Зианчуринском, Белорецком и Кармаскалинском районах. Дороже всего обойдется ремонт крыши в Стерлитамаке в доме на 187 квартир — 15,24 млн руб. Дешевле всего будут стоить ремонтные работы в восьмиквартирном доме в селе Стерлибашево — 1,71 млн руб.

30 марта на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поставил «двоечку» работе фонда капремонта и заявил о необходимости включить в реестр недобросовестных поставщиков крупнейшего генподрядчика — уфимское ООО «Строй-ресурс». По вине компании, которая в прошлом году получила госконтракт на ремонт крыш домов стоимостью 471 млн руб., оказались затоплены 195 квартир.

Майя Иванова