В Пензе бывшему мировому судье вынесен приговор за получение взятки

Пензенский областной суд вынес приговор бывшему мировому судье судебного участка №1 Мокшанского района Николаю Зубкову за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также двум соучастникам преступления Александру Клейменову и Владимиру Ходакову — за посредничество во взяточничестве (п. п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, в январе 2019 года житель Пензы обратился к своему знакомому, попросив оказать содействие в освобождении его от административной ответственности из-за отказа пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Мужчина, решив помочь приятелю, обратился к знакомому адвокату, якобы который согласился выступить посредником между взяткодателем и взяткополучателем за денежное вознаграждение. Предположительно, 11 марта правозащитник получил от жителя Пензы 500 тыс. руб., из которых 200 тыс. руб. предназначались мировому судье в качестве взятки за прекращение производства по административному делу, остальные деньги посредники планировали оставить себе. В ведомстве уточнили, что в апреле адвокат получил от соучастника еще 400 тыс. руб., из которых 200 тыс. руб. оставил себе, а оставшиеся 200 тыс. руб. передал судье, которого задержали сотрудники УФСБ после их получения.

Суд назначил бывшему мировому судье восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн руб., адвокату и второму посреднику — три года колонии общего режима.

Мария Шахрай