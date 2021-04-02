Авиабилеты из Москвы в Набережные Челны подорожали на 121%

Билеты на самолет из Москвы в Набережные Челны с вылетом в апреле-июне 2021 года подорожали на 121% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом пишут «Извeстия».

Отмечается, что в среднем стоимость авиабилетов в ряд российских городов с вылетом в апреле-июне 2021 года выросла на 15-120% по сравнению с тем же периодом 2019-го. В частности, авиарейсы из Москвы в Нижнекамск подорожали на 88%, а в Казань — более чем на 15%.

Кроме того, выросли цены на билеты из Москвы в Чебоксары (на 46%) и Ростов-на-Дону (на 36%), из Сочи в Пермь (на 58%), из Новосибирска в Нижневартовск (на 41%), из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар (на 30–36%).

"Ъ-Казань"