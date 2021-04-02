На ММК возобновляются промышленные экскурсии ПАО «ММК» представило уникальные возможности для промышленного туризма на выставке «Интурмаркет».

1 апреля в Москве открылась XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2021», где потенциал Южного Урала представлен яркой интерактивной экспозицией, включающей информацию о промышленных экскурсиях на Магнитогорский металлургический комбинат.



Общая концепция южноуральского стенда заключается в идее «пять дней – пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), промышленный (экскурсии на Магнитогорский металлургический комбинат), гастрономический, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.

«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий, – отметил директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко.

Улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавируса COVID-19, позволило в полном объеме возобновить промышленные экскурсии на ММК, пользовавшие большим спросом и получившие в 2019 году дипломы Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Во время действовавших ограничений ПАО «ММК» реализовало проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Они действуют и в настоящее время, и все желающие могут увидеть уникальные промышленные объекты и узнать больше об истории одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов.

В феврале текущего года цикл исторических видео-экскурсий «Маршрут Победы» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. А в марте «Маршрут Победы» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, зрелищности и информационной насыщенности.