В серийное производство двухзвенных гусеничных транспортеров в Ишимбае вложат 802,6 млн рублей

Ишимбайское АО «Машиностроительная компания „ Витязь“ (входит в состав АО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) вложит в инвестпроект по освоению серийного производства двухзвенных гусеничных транспортеров 802,6 млн руб., сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии со ссылкой на генерального директора компании Ирека Арсланова.

Двухзвенный гусеничный транспортер — это вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока на грунтах с низкой несущей способностью, таких как болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность, при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °C.

«Многие годы ваши вездеходы помогают в тяжелых условиях и стали надежной опорой военных, спасателей, производственников. Вы выпускаете уникальные машины, которые прокладывают путь даже в самых непроходимых местах. Такую технику в нашей стране не делают больше нигде», — сказал Радий Хабиров. Он отметил, что республика поддерживает предприятие и «будет помогать и дальше, в том числе с контрактами».

АО «Машиностроительная компания „ Витязь“, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2005 года. Предприятие занимается производством автотранспортных средств. Выручка в 2019 году составила 2,17 млрд руб., чистая прибыль — 187,2 млн руб.

Майя Иванова