В Саратове в здании бывшей гостиницы «Россия» начнутся противоаварийные работы

Комитет по архитектуре выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия местного значения – в здании бывшей гостиницы «Россия» на проспекте Кирова. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев.

По информации чиновника, будет выполнено усиление аварийных простенков второго этажа, зафиксированы межэтажные перекрытия, проведено инъецирование трещин и, в целях консервации здания, временно заложено несколько оконных проемов.

С собственником, которому принадлежит большая часть нежилых помещений, проводятся переговоры по дальнейшей разработке проектной документации на проведение работ по восстановлению технического состояния здания и ремонтно-реставрационных работ объекта, в том числе восстановлению инженерных сетей.

Марина Ковалева