02 апреля, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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Жителя Ижевска подозревают в попытке поджога дома

32-летнего жителя Ижевска задержали за попытку поджога дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что в вечернее время подозреваемый пришел к знакомой, проживающей в частном секторе Первомайского района. Женщина не впустила его к себе, после чего злоумышленник взял емкость с бензином, вылил его на крыльцо дома, поджег и скрылся. Возгорание заметил один из жителей дома и потушил огонь.

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