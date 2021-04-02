КСП Челябинской области в первом квартале выявила нарушения на 207 млн рублей

По итогам трех месяцев 2021 года Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выявила 262 нарушения при расходовании бюджетных средств на общую сумму 207 млн руб. Отчет о результатам работы в первом квартале опубликован на сайте КСП региона.

Всего аудиторы провели 102 мероприятия и проверили более 850 млн руб. Выявлен 51 факт неэффективного расходования бюджетных денег почти на 150 млн руб., а также один случай нецелевого использования средств в размере 15,5 тыс. руб. Помимо этого КСП региона установила 86 фактов «несоблюдения установленных процедур требований действующего бюджетного законодательства» (26,4 млн руб.), 19 нарушения порядка управления и распоряжения имуществом (16,5 млн) и 12 нарушений законодательства о контрактной системе.

По итогам проверок аудиторы направили 28 представлений и 30 предписаний, составили 17 административных протоколов. Возбуждено девять уголовных дел, к доказательной базе которых приобщены материалы КСП.