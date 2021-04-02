Посольство России в КНР: россиян среди погибших при крушении поезда на Тайване нет

В результате крушения поезда на Тайване погибло около 40 человек, россиян среди них нет, сообщил пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров. Авария произошла в уезде Хуаялянь сегодня утром.

«По нашей информации, на данный момент жертв среди граждан России нет. Это насколько нам известно на данный момент. Сообщали примерно о 40 погибших, среди этих погибших граждан России нет»,— сказал господин Егоров «РИА Новости».

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение поезда с техникой, которая расчищала пути от камней. В составе поезда было восемь вагонов, в них находилось около 350 человек. Более 70 пассажиров пострадало, эвакуация продолжается.