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Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Пакет привилегированных акций шахты «Алексиевская» продан за 800 рублей

Индивидуальный предприниматель Игорь Ганоль из Астрахани признан победителем торгов по продаже пакета из 4064 привилегированных акций АО «Шахта "Алексиевская"» (владеет угольными лицензиями в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса). Бумаги продавались путем публичного предложения как имущество обанкроченного ООО «Угольная компания "Заречная"» в рамках конкурсного производства.

Как следует из протокола торгов, при стартовой цене 3 657,6 руб. за акции, находящиеся в залоге, победитель предложил 800 руб. Это была вторая попытка продать данный пакет — в сентябре 2018 года победителем торгов по этому имуществу признавалась Елена Панцуркина с предложением при той же стартовой цене торгов в 10,2 тыс. руб., но сообщения о заключении с ней договора купли-продажи не было. С ИП Ганоль договор купли-продажи заключен, сообщается на едином сайте сведений о банкротствах. ООО «Угольная компания "Заречная"» было собственником и управляющей компанией шахт «Алексиевская» и «Заречная», а также нескольких сервисных предприятий. В конце ноября 2017 года компания и почти все ее активы были признаны несостоятельными.

В марте ФНС обратилась в арбитраж с иском о взыскании 1,7 млрд руб. убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская». Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «ФНС спускается в шахту».

Игорь Лавренков, Кемерово


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