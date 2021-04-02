В Челябинской области продолжится массовая вакцинация от COVID-19 в ТРК

В торгово-развлекательных комплексах Челябинской области 3 и 4 апреля жителей будут вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения региона.

Перед процедурой желающим привиться измерят температуру и давление. Вакцинацию планируют провести 3 и 4 апреля в миасском ТРК «Слон» с 12 до 16 часов, и в магнитогорских моллах «Континент» и «Гостиный двор» с 11 до 15 часов.

3 апреля прививать от коронавируса будут в четырех челябинских ТРК: Алмаз» – с 10 до 16 часов, «Космос» – с 12 до 16 часов, «Горки» – с 10 до 16 часов, «Куба» – с 10 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Массовая вакцинация от COVID-19 была начата по инициативе губернатора Алексея Текслера. Ранее регион получил 123 тыс. единиц препарата «Спутник V».