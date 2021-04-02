Добыча «Татнефти» в первом квартале сократилась почти на 12%

ГК «Татнефть» добыла в первом квартале 2021 года 6,5 млн тонн нефти, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. Добыча головной компании за этот же период также сократилась на 11,9%, до 6,3 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В марте ГК «Татнефть» добыла 2,254 млн тонн нефти, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Добыча головной компании составила 2,228 млн тонн.

За пределами Татарстана «дочки» «Татнефти» добыли в первом квартале 74,4 тыс. тонн, что на 8,9% меньше, чем годом ранее. В марте добыча составила 25,4 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти выросла в первом квартале 2021 года на 4,9%, до 885,7 тыс. тонн, в марте было добыто 311,5 тыс. тонн.

"Ъ-Казань"