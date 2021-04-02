Празднование Дня города Перми пройдет у памятника Татищеву

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило аукцион на оказание услуг по техническому обеспечению встречи Дня города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 596,7 тыс. руб.

Согласно техзаданию, праздничные мероприятия начнутся 11 июня в 23:30 у памятника Василию Татищеву в Разгуляе и будут продолжаться до 00:00 12 июня. Подрядчику необходимо смонтировать на площадке сцену с навесом, установить гримерку, звуковое и световое оборудование. В течение суток после завершения празднования Дня города исполнитель контракта должен демонтировать все конструкции и провести на площадке уборку.

Напомним, в прошлом году из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия в День города Перми были отменены.