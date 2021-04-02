УФАС добилось отмены двух аукционов в Пермском районе

Пермское УФАС выявило нарушения при проведении аукционов на ремонт двух учреждений образования в Пермском районе стоимостью 17,5 млн руб. Заказчику работ — МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» предписано провести закупочные процедуры заново.

Как установило УФАС, заказчик в документации на ремонт МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» и МАОУ «Савинская средняя школа» прописал перечень используемых в ремонте и поставляемых товаров, не указав, сведения о каких конкретно поставляемых товарах должны предоставить участники в составе своих заявок. Между тем отсутствие в закупочной документации четкой инструкции по заполнению заявки противоречит закону. «Четкая инструкция по заполнению заявки помогает потенциальным участникам аукциона понять, какие конкретно товары, работы и услуги намерен закупить заказчик и, исходя из предъявленных требований, предоставить необходимые сведения о поставляемых товарах, работах или услугах. Без надлежащей инструкции участники могут допустить технические ошибки при формировании своих заявок, из-за чего их заявки признают не соответствующими требованиям»,— пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что аукционная документация МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» не позволяет участникам закупки определить, какой конкретно товар требуется поставить заказчику. Таким образом, аукционная документация вводит в заблуждение участников закупки, что усложняет подачу заявки на участие в аукционе. Закупки на ремонт детского сада и школы в Пермском районе заинтересовали в общей сложности 11 предпринимателей. Однако до участия в аукционах допустили лишь трех из них.

Пермское УФАС предписало отменить итоги аукционов и скорректировать документацию. Аукционы должны будут пройти снова. Власти Пермского района сообщили об исполнении предписания.