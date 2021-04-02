Жительница Ярославской области перевела мошенникам 494 тысячи рублей

В городе Ростове Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 30-летняя местная жительница лишилась 494 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мошенники действовали по стандартной схеме.

На мобильный телефон жительницы Ростова позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, под предлогом отмены подозрительных операций по банковскому счету женщины, убедил ее обналичить денежные средства с банковских счетов и перевести их на якобы «безопасный счет». Следуя указаниям звонившего, женщина перевела мошенникам 494 тыс. руб.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время по данному факту мошенничества проводится проверка.

Дарья Сабаева