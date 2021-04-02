В Новосибирской области в пандемийный год сократился поток иностранных туристов

За 2020 год Новосибирскую область посетили 37,5 тыс. иностранцев, сообщает региональный минэконом развития. Это на 56,6 тыс. человек меньше, чем в 2019 году.

За прошедший год количество туристов, размещенных в отелях, санаториях и др., составило 538,1 тыс. человек. Согласно информации министерства, по данному показателю регион занял 17 место по России и второе место по Сибирскому федеральному округу (первое место — у Иркутской области).

По словам председателя областного Совета по туризму Льва Решетникова, объем оказанных платных туристских услуг и уровень поступающих от сферы налоговых поступлений в областной бюджет упали за прошлый год более чем в два раза.

Юлия Сасевич