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На обновление систем водоснабжения городов Волгоградской области выделено 1 млрд рублей

В Волгоградской области на финансирование регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году заложили свыше 1 млрд руб. Системы водоснабжения и водоотведения построят или обновят в Петров Вале, Ленинске, Серафимовиче, Новониколаевске, Верхнепогромном, Горном Балыклее, Краснослободске и Суровикино.

В областной администрации отметили, что по отдельной программе установят современные системы доочистки питьевой воды еще в 155 селах и хуторах за счет регионального бюджета. На эти цели выделили 108,5 млн руб.

Мария Шахрай


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