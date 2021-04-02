В Красноярском крае выявили кустарный цех, выплавляющий золотые слитки

Полиция Красноярского края выявила кустарный цех, выплавляющий золотые слитки, сообщили в региональном главке МВД. В поселке Солонцы сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли у ранее судимого 42-летнего местного жителя 450 г золотого песка, самородки весом более 130 г, 18 золотых слитков, а также оборудование для плавки золота — индукционную печь и тигли (емкости для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов).

Общая сумма драгоценных металлов, согласно результатам исследований, составляет более 5 млн руб.

Подозреваемый пояснил допрашивавшим его полицейским, что обнаружил золотой песок и самородки, гуляя по лесу недалеко от золотоизвлекательной фабрики в поселке Коммунар Ширинского района. Позже он самостоятельно изготовил золотые слитки для дальнейшей реализации.

Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Илья Николаев