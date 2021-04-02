02 апреля, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Югре за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 76 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Диагноз подтвердился у жителей 18 муниципалитетов. Большинство зараженных выявлено в Ханты-Мансийске (16) и Сургуте (11). На момент выявления у 57 пациентов были симптомы ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, еще трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, по данным на 2 апреля, в Югре с начала пандемии COVID-19 заразились 54 324 человека. Более 52,8 тыс. пациентов выздоровели, 783 больных скончались.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя