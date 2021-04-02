Спортсмены Пермского края доминировали на чемпионате страны по фристайлу

Состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине «могул» сезона-2020/21, который прошел в Красноярске на базе кластера «Сопка».

Весь пьедестал почета оказался занят пермскими спортсменками. «Золото» у Виктории Лазаренко (Пермский край). Второе место у Анастасии Смирновой (Пермский край/Московская область), третье — еще у одной нашей землячки, Анастасии Первушиной. Кроме того, в соревнованиях мужчин прикамский спортсмен Андрей Махнев стал бронзовым призером.

Ранее в дисциплине «парный могул» пермяки Артем Шульдяков и Виктория Лазаренко стали чемпионами страны. Анастасия Смирнова заняла второе место, Елизавета Безгодова — третье. Напомним, что днем ранее, в Миассе, «золото» чемпионата страны в ски-кроссе завоевала Дарья Мельчакова.