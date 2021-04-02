В Пошехонье Ярославской области построили детский сад за 99 млн рублей

В городе Пошехонье Ярославской области готовится к открытию детский сад на 110 мест, сообщили в региональном департаменте строительства. Новый детсад №5 «Умка» располагается на улице Красноармейской. По данным департамента, общая сумма строительства, которое велось с 2018 года, составила 99 млн руб. Строительные работы выполняла компания ООО «Северный поток».

В департаменте пояснили, что в настоящий момент дошкольное учреждение проходит процедуру лицензирования. В детском саде будет открыто шесть групп. Три ясельные, две для детей старшего возраста и одна подготовительная.

Директор департамента Виктор Жучков отметил, что открытие детского сада позволит избежать дефицита мест для малышей от полутора до трех лет в дошкольных учреждениях.

«Этот сад станет самым передовым в районе по масштабам и функциональным возможностям»,— уточнил господин Жучков.

В департаменте добавили, что новый детский сад оборудован видеодомофоном, системой охранной сигнализации и автоматической пожарной сигнализацией.

Дарья Сабаева