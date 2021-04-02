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Прокуратура добилась для жителя Каснопартизанского района бессрочной инвалидности

В Саратовской области после вмешательства прокуратуры Краснопартизанского района 86-летнему жителю села Рукополь была назначена I группа инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Проверкой по обращению мужчины было установлено, что он имеет тяжелое заболевание и неоднократно обращался в Краснопартизанскую районную больницу по вопросу направления документов на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности, однако медучреждение этого не сделало в связи с отказом пациента от госпитализации в стационар для обследования. Прокуратура пришла к выводу, что, с учетом тяжелого состояния больного, инвалидность должна быть ему установлена при заочном освидетельствовании.

Главному врачу больницы внесено представление. Пациенту была назначена инвалидность бессрочно.

Марина Ковалева


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