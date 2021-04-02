Как взять под контроль налоговые риски: практика и методика

Татьяна Гончарова, управляющий партнер Юридической компании LexProf и Семен Смирнов, партнер Юридической компании LexProf

23 апреля 2021 года юридическая компания «ЛексПроф» совместно с Федеральной налоговой службой РФ проводит практический семинар для собственников бизнеса и топ-менеджмента на тему «Как взять под контроль налоговые риски».



В программе семинара:

Часть 1: Контроль налоговых рисков в деятельности организации

- налоговый Due Diligence: методика выявления и снижения налоговых рисков;

- новые правила проведения налоговых проверок;

- налоговая реконструкция в контексте ст. 54.1 НК РФ.

Часть 2: Участие Федеральной налоговой службы в делах о банкротстве: риски должника и его кредиторов

- особое положение налогового органа в делах о банкротстве: что обязательно надо учитывать руководителю и собственнику;

- банкротство по инициативе налогового органа: практические советы должнику;

- способы защиты от неправомерных требований налогового органа о включении в реестр кредиторов;

- особенности погашения налоговой задолженности в деле о банкротстве третьим лицом за должника.

Спикерами семинара выступят специалисты компании в области налогового права и банкротства (компания LexProf отмечена рейтингами «Право.300» и «Коммерсантъ» в числе лучших в России в этих областях права), а также представитель ФНС России.

Семинар проводится 23 апреля 2021 года с 10:00 до 14:00, отель DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1).

Стоимость участия (НДС не облагается): 5500 рублей, для консультантов — 10 500 рублей.

Обязательна регистрация на сайте www.lexprof.ru

ООО «ЮК «ЛексПроф»

Новосибирск, ул. Депутатская, 48,

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