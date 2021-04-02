Как взять под контроль налоговые риски: практика и методика

Татьяна Гончарова, управляющий партнер Юридической компании LexProf и Семен Смирнов, партнер Юридической компании LexProf
23 апреля 2021 года юридическая компания «ЛексПроф» совместно с Федеральной налоговой службой РФ проводит практический семинар для собственников бизнеса и топ-менеджмента на тему «Как взять под контроль налоговые риски».
В программе семинара:
Часть 1: Контроль налоговых рисков в деятельности организации
- налоговый Due Diligence: методика выявления и снижения налоговых рисков;
- новые правила проведения налоговых проверок;
- налоговая реконструкция в контексте ст. 54.1 НК РФ.
Часть 2: Участие Федеральной налоговой службы в делах о банкротстве: риски должника и его кредиторов
- особое положение налогового органа в делах о банкротстве: что обязательно надо учитывать руководителю и собственнику;
- банкротство по инициативе налогового органа: практические советы должнику;
- способы защиты от неправомерных требований налогового органа о включении в реестр кредиторов;
- особенности погашения налоговой задолженности в деле о банкротстве третьим лицом за должника.
Спикерами семинара выступят специалисты компании в области налогового права и банкротства (компания LexProf отмечена рейтингами «Право.300» и «Коммерсантъ» в числе лучших в России в этих областях права), а также представитель ФНС России.
Семинар проводится 23 апреля 2021 года с 10:00 до 14:00, отель DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1).
Стоимость участия (НДС не облагается): 5500 рублей, для консультантов — 10 500 рублей.
Обязательна регистрация на сайте www.lexprof.ru
ООО «ЮК «ЛексПроф»
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