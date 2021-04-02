Силовики выявили незаконные поставки рентген-аппаратов в медучреждения Томской области

В Томской области по материалам прокуратуры и ФСБ завели дело по факту реализации незарегистрированного медоборудования на сумму 28 млн руб. Возбуждению уголовного дела предшествовала проверка. Она установила, что в рамках заключенных с медучреждениями Томской области договоров предприниматели поставили два рентген-аппарата стоимостью 14 млн руб. каждый, не соответствующие требованиям технической документации. «Характеристики и комплектующие части оборудования отличны от предусмотренных регистрационным удостоверением и имеют признаки незарегистрированных медицинских изделий, оборот которых запрещен законом»,— рассказали в прокуратуре Томской области. Ведомство направило материалы проверки в следственные органы, которые возбудили дело по ч. 1 ст. 2381 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий).

Илья Николаев