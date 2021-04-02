Кузбасское «Рустэк» заявило о намерении подать на банкротство «ВПК-ойл»

Кемеровское ООО «Рустэк» опубликовало уведомление о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве новосибирского ООО «ВПК-ойл», развивающего в Коченевском районе проект нефтеперерабатывающего завода.

В материалах арбитражного суда сообщается, что в декабре 2020 года «Рустэк» обратилось с иском к «ВПК-ойл» о взыскании 65,5 млн руб. Решение по этому делу еще не вынесено. В тоже время в феврале 2021 года «ВПК-ойл» подал в суд на «Рустэк» и банкротящееся ООО «Евротэк» (Кузбасс) о признании договора уступки права требования от недействительным и применении последствий признания сделки недействительной. Заседание суда состоится в апреле.

В феврале 2021 года «ВПК-ойл» заключил мировое соглашение с московским АО «Холдинговая компания "Эволюция"», которое выкупило права требования к «ВПК-ойл» у Сбербанка. Документ предполагает рассрочку по уплате долга до 2029 года. Сама задолженность на момент подписания составляет 1,425 млрд руб.

Оксана Павлова