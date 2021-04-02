Гендиректор «Орсо групп» планирует выдвигаться в гордуму от «Единой России»

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, генеральный директор «Орсо групп», депутат Пермской думы Михаил Бесфамильный планирует выдвигаться на выборы в новый созыв представительного органа от «Единой России». Источник в окружении предпринимателя эту информацию подтверждает.По его словам, господин Бесфамильный рассчитывает на включение в партийный список. Отметим, что в 2016 году предприниматель был избран в думу по списку «Справедливой России».

Руководитель реготделения «Справедливой России» и депутат Пермской думы Вероника Куликова заявила “Ъ-Прикамье”, что переговоров с Михаилом Бесфамильным об участии в выборах от партии не ведется. Лидер реготделения добавила, что господин Бесфамильный не является членом «Справедливой России».