Воронежцы могут отказаться от кредиток: в чем причина?

А что, если условия по вашей кредитке не самые лучшие? Вдруг появились новые финансовые инструменты, которые могут решить ваши вопросы быстрее и выгоднее? Наверняка вы задумывались об этом, но при мысли о походе в банк, в голове тут же всплывают длинные очереди, нудные анкеты, потерянное время. Все это заставляет опускать руки и продолжать пользоваться кредитками — по привычке, но без удовольствия.

А что, если выходить из дома вообще не придется, и доступ к кредитным деньгам вы получите за несколько минут через приложение в своем телефоне? При этом совершать покупки можно будет без процентов и комиссий. Слишком фантастично? Нет, это реальность! Многие воронежцы уже давно перешли на новый уровень покупок — они установили приложение «Халва» и пользуются моментальной рассрочкой.

Давайте разберем несколько преимуществ этого предложения перед другими стандартными кредитными услугами.

1. Первое, на что стоит обратить внимание, это широкие возможности покупок. Сейчас вы можете получить 10 месяцев рассрочки в любом из 230 000 магазинов-партнеров, среди которых «Hoff», «М-Видео», «Ozon», «OBI» и многие другие. А с моментальной рассрочкой вы сможете оплатить все онлайн, не выходя из дома.

2. Ожидание курьера или очереди в банках – не лучший способ провести время. Моментальная рассрочка «Халва» решает и эту проблему за несколько минут. Скачиваете приложение «Халва» в PlayMarket или AppStore, нажимаете кнопку «Моментальная рассрочка», отвечаете на несколько простых вопросов и ожидайте подтверждения. Пожалуй, все. Такая операция занимает три минуты и экономит ваше время для других интересных дел.

Фото: depositphotos.com

3. Пластиковая карта – это уже прошлый век, сейчас все наши карты в телефонах. После подтверждения заявки вам будет доступен виртуальный счет, который вы сможете добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и сразу делать покупки в рассрочку онлайн или расплачиваться на кассе в магазине телефоном.

4. При этом услуга совершенно бесплатна: никакой оплаты за обслуживание или оповещения, страховку и комиссии, а проценты банку вместо вас платят магазины. Система погашения долга отображается на графике погашения задолженности в мобильном приложении. Ежемесячно вам будет предложено возвращать средства равными частями. Этот процесс всегда можно будет отследить и распределить свои деньги так, как вам удобно.

5. Еще одна полезная услуга «Халвы» – возможность использовать ее как дебетовую карту. Получайте кэшбэк 6% или 5% на остаток своих денег на счете – а это может быть даже выше, чем процент по вкладу — и пополняйте свой бюджет, когда совершаете покупки.

6. Максимальный лимит, который предлагает «Халва» - 350 000 рублей. Их можно использовать сразу или распределить на нужный вам срок.

Фото: depositphotos.com

Моментальная рассрочка сегодня — из самых удобных форматов рассрочки. Никаких мыслей о процентах, оплату за обслуживание или оповещения. «Халва» делает все для того, чтобы покупки совершались с комфортом и удовольствием, нужен только ваш мобильный телефон. Давно мечтали о широкой плазме? Пожалуйста. Хотите выглядеть богиней в новой одежде? Купите ее прямо сейчас и не думайте про деньги.

Теперь можно ходить в любимые места, наслаждаться отдыхом с друзьями или планировать путешествия. Все расходы «Халва» берет на себя, а вам оставляет пространство для фантазий и что, самое главное, реальную возможность жить так, как нравится.

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