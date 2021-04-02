Суд продлил банкротство банка «Воронеж»

Арбитражный суд Воронежской области в очередной раз продлил конкурсное производство — финальную стадию банкротства в разорившемся банке «Воронеж». Об этом сообщается в опубликованном определении арбитража.

Конкурсное производство продлено еще на полгода. Отчет об этом этапе банкротства суд планирует рассмотреть 24 августа.

Проводится работа по взысканию задолженности с заемщиков банка в претензионно-судебном порядке. Проводятся мероприятия по выявлению сделок, отвечающих признакам недействительности. В результате принятых и подготовленных мер конкурсное производство не может быть завершено»,— сказано в определении арбитража

В декабре 2020 года, напомним, Федеральная налоговая служба заявила о нарушениях в банкротстве банка. Арбитражный суд Воронежской области признал «неправомерным» бездействие госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) как конкурсного управляющего «Воронежа» в рамках спора о неуплате последним более 300 млн руб. налогов по жалобе ФНС. С точки зрения ведомства, с которой согласился суд, конкурсный управляющий не включил в смету текущих расходов на проведение банкротства обязательства банка по уплате НДС с августа 2018 года по сентябрь 2019-го. Общая спорная сумма, по оценке ФНС, составила вместе с пенями более 307,61 млн руб.

Банк России отозвал лицензию банка «Воронеж» 15 июня 2018 года — якобы из-за проведения «теневых» валютных операций. Часть из сделок, в которых ЦБ и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников