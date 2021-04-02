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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объем кредитов воронежского малого бизнеса вырос на 40%

Объем задолженности по кредитам у субъектов малого и среднего предпринимательства в Воронежской области вырос на 40% на 1 февраля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Статистика по итогам января — наиболее актуальная у ЦБ на сегодняшний день.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Воронежской области на 1 февраля составил 127 млрд руб., за январь он вырос на 5,6 млрд руб.

«Среди общей задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей воронежского региона на долю малого и среднего бизнеса приходится больше четверти от общей суммы. Это максимальное значение за прошедшие два года»,— отметили в ЦБ.

Сергей Калашников


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