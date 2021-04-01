В Чувашии суд рассмотрит дело о наркосбыте через интернет-магазин

В райсуд Чебоксарского района направлено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной группы (ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ) и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в составе организованной группы (ч.4 ст.174 УК РФ) в отношении четырех жителей Чувашии, сообщили в прокуратуре республики.

В надзорном органе не раскрывают имена фигурантов. Им следствие инкриминирует в общей сложности 56 преступлений по сбыту в Чувашии и Марий Эл наркотических и психотропных средств, в том числе экстази, через специально открытый интернет-магазин.

По данным обвинения, лидером группировки являлся 26-летний житель Чебоксар. Согласно обвинительному заключению, он, обладая навыками программирования, в июле 2019 года создал интернет-магазин и привлек еще троих подельников. Они занимались сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки, адреса которых покупатели наркотиков получали от группировки после безналичной оплаты через электронные платежные системы. Вырученные деньги сбытчики легализовали путем покупки дорогостоящего автомобиля и конвертировав 6,5 млн млн в битокоин.

В ходе обысков полиция обнаружили и изъяла у фигурантов более 10 кг наркотиков и психотропных средств.

Как пояснили в МВД по Чувашии, полиция вышла на фигурантов в феврале 2020 года, когда экипаж ДПС отдела МВД России по городу Новочебоксарску ночью стал преследовать внедорожник Toyota, водитель которого не подчинился требованию об остановке. Затем он бросил автомобиль возле бокса новочебоксарского гаражного комплекса, а сам скрылся за дверью гаража. Спустя короткое время из гаража послышались женские крики о помощи и повалил густой дым.

Полицейские вызвали к месту событий сотрудников МЧС и скорой помощи, спасатели вскрыли двери гаража. Внутри находились 8 кг марихуаны, 1,5 кг синтетических наркотиков, а также экстази.

Водителя иномарки и его знакомую полицейские нашли в подвале гаража.

После задержания всех четырех фигурантов с санкции суда их поместили в СИЗО.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"