Экс-губернатор Лисицын назвал оскорбительным состояние Ярославля

Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын назвал оскорбительны нынешнее состояние Ярославля. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, комментируя прошедший накануне митинг партии «Справедливая Россия», посвященный возвращению прямых выборов мэра города.

«За 30 лет моей жизни в Ярославле, я никогда не видел город в таком оскорбительном состоянии. И вместо того, чтобы мэру сказать всю правду о том, что город банкрот, что он в долгах, что у него нет средств на простое выживание - он пускается в туманные обещания. Пора вопрос бюджетной бедности поднять на высший уровень страны»,— написал господин Лисицын.

Говоря о том, что на митинг пришло мало народа, экс-губернатор посетовал на пассивность жителей Ярославля.

«К сожалению, пассивный, я бы сказал гибкопозвоночный Ярославль - это грустная данность последних лет»,— отметил Анатолий Лисицын.

Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле 31 марта в сквере возле Октябрьской площади прошел согласованный митинг, организованный партией «Справедливая Россия». Эсеры митинговали за возвращение прямых выборов мэров и глав городов Ярославской области.

По оценкам организаторов, на митинг пришли 45 человек. Мероприятие прошло в спокойной обстановке, без эксцессов.

Антон Антонов