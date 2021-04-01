Жители Новотроицка остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители Новотроицка остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. В городе приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным, нештатная ситуация произошла на центральной фекальной насосной станции. Отключение водоснабжение связано с необходимостью откачки сточных вод. В настоящее время устраняются последствия аварии.

Администрация города разрабатывает график подвоза воды в учреждения и жилые кварталы. Жителей оперативно проинформируют об этом. Школы и детсады города не будут работать 2 апреля.

Андрей Сазонов