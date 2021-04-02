Банк пришел за супружеским долгом

Восемнадцатый арбитражный суд назначил на 4 мая рассмотрение жалобы временной администрации ПАО «Роскомснаббанк» на определение арбитражного суда Башкирии, который в феврале отказался взыскивать с Ирины Галлямовой (экс-супруга бывшего председателя правления банка, депутата Курултая Башкирии Флюра Галлямова) 157,3 млн руб. В течение нескольких лет Роскомснаббанк арендовал у госпожи Галлямовой нежилые помещения в Уфе, оплачивая аренду переводами на ее счет, открытый в том же банке. Представители временной администрации настаивают на том, что эти операции подходят под критерии «подозрительных сделок». Эксперты полагают, что истец может добиться пересмотра судебного решения.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 мая рассмотрит жалобу временной администрации Роскомснаббанка (лицензия отозвана в марте 2019 года) на решение арбитражного суда республики, который в феврале отказался признать недействительными сделками выплаты более 157 млн руб. за аренду семи нежилых помещений на проспекте Октября, улицах Ленина, Ахметова, Коммунистической и Кувыкина. Договоры аренды были заключены банком в 2008–2015 годах с Ириной Галлямовой — бывшей супругой председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова (развелись в 2018 году). Арендные платежи банк переводил на счет ответчика, открытый у себя же. Временная администрация просила суд взыскать с госпожи Галлямовой полученные ею средства за аренду за трехлетний период — с марта 2016 по март 2019 года.

Представитель истца в суде заявлял, что банковские операции противоречат требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданскому кодексу РФ, а также «являются подозрительными сделками, совершенными в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов и со злоупотреблением правом сторонами». Кроме того, он отмечал аффилированность ответчика с Роскомснаббанком через Флюра Галлямова.

По данным «Спарк-интерфакс», с 2000 по 2005 годы Ирина Галлямова занималась розничной торговлей текстильными изделиями, а в 2012–2020 годах — сдачей недвижимости в аренду. В 2014 году предпринимательница владела 50% в уставном капитале владельца гостиницы «Атола» (с 2018 года называется «Урал-тау» — „Ъ“).

Представитель госпожи Галлямовой в арбитражном суде Башкирии заявлял, что временная администрация не доказала, что ответчица «знала или должна была знать о том, что получение арендных платежей может сделать в последующем невозможным исполнение банком своих обязательств перед другими кредиторами». Он также отметил, что Роскомснаббанк продолжал пользоваться арендованными у Ирины Галлямовой помещениями в течение года после отзыва лицензии на прежних условиях и «продолжает пользоваться до сих пор на измененных соглашением сторон условиях».

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами ответчика о том, что госпожа Галлямова не могла знать о финансовых проблемах банка, так как не имела доступа к документам, раскрывающим результаты хозяйственной деятельности, а также не могла ознакомиться с ходом расчетов с другими кредиторами. «Доказательств, подтверждающих намерение причинить вред кредиторам должника либо о причинении такого вреда, в материалах дела также не имеется»,— говорится в определении суда. Довод об аффилированности госпожи Галлямовой с банком суд отклонил: после развода в 2018 году пара проживает раздельно.

Кроме того, суд установил, что в мае 2019 года временная администрация банка уже обращалась к Ирине Галлямовой с требованием о возврате излишне уплаченной аренды в сумме 9,1 млн руб. и предпринимательница эти деньги вернула. Суд расценил это как свидетельство «об отсутствии воли на изъятие и сокрытие активов банка, о добросовестном поведении ответчика».

Получить комментарий у Ирины Галлямовой вчера не удалось.

Руководитель направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отмечает, что у временной администрации банка еще есть шансы оспорить определение арбитражного суда. «Временная администрация может попробовать доказать, что спорные платежи не являлись обычными, если, например, банк, имея задолженность перед арендодателем, вдруг ее закрыл в предбанкротный период»,— пояснил господин Пермяков. При этом он отметил, что этот вопрос «один из наиболее проблемных» и касается не только истца и ответчика, а «затрагивает большое количество лиц, которым банк перечислял в предбанкротный период денежные средства». Эксперт также подчеркивает, что Верховный суд России в январе 2021 года вынес определение, в котором «призывает судей более тщательно и еще внимательнее относится к платежам, совершенным „в периоды подозрительности“».

Елена Чиркова