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Жители Краснодара голосуют за аттракционы, катамараны и шахматный клуб в парке «Солнечный остров»

Жители Краснодара активнее всего голосуют за сохранение в парке «Солнечный остров» аттракционов, проката катамаранов, веревочного парка и восстановление шахматного клуба. Предварительные итоги голосования по концепции парка обсудили сегодня, 1 апреля 2021 года, на круглом столе в администрации города.

По заявлению главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, слева от входа будут расположены точки общепита, справа — аттракционы и сцена. Продолжит работу сафари-парк. Кроме того, предполагается создание зоны тихого отдыха, летнего кинотеатра, лекционно-образовательных и выставочных площадок.  Предусмотрено восстановление шахматного клуба и изменение ранее разработанных эскизных проектов капитальных и нестационарных торговых объектов. 

Как ранее писал “Ъ-Кубань”,  власти Краснодара представили на суд общественности концепцию благоустройства одного из крупнейших городских парков «Солнечный остров». Согласно проекту, в парке планируют создать зону тихого отдыха, установить теннисные корты, обустроить футбольное поле и памп-трек. Стоимость реконструкции пока не называется. Проект привлекает своим размахом горожан, но вызывает конфликт между властью и бизнесом: в результате реконструкции территорию парка вынуждены покинуть предприниматели, проработавшие здесь много лет.

Наталья Решетняк


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