Евгений Первышов не исключил возможность остаться мэром Краснодара и баллотироваться в губернаторы Кубани

Действующий глава администрации Краснодара Евгений Первышов не исключил возможность остаться в кресле мэра и в 2025 году баллотироваться в губернаторы Краснодарского края. Об этом сегодня заявил источник, близкий к администрации.

Решение господин Первышов объяснил тем, что у него осталось много незавершенных задач на посту главы города. «Я слишком люблю Краснодар», - заявил мэр.

Уже известно, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в очередной раз поддержал намерение главы кубанской столицы.

Напомним, вчера, 31 марта 2021 года, стало известно, что Евгений Первышов будет баллотироваться в депутаты Государственной думы. Свою позицию он аргументировал тем, что Краснодар значительно расширяется, прирастая новыми жителями, и для создания максимально комфортной среды нужен серьезный финансовый ресурс.

Лия Пацан