Власти Новороссийска из-за COVID-19 не согласовали митинг в защиту Пионерской рощи

Администрация Новороссийска не согласовала митинг в защиту Пионерской рощи численностью до 400 человек. В проведении публичного мероприятия отказано в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Информация об этом размещена в паблике «За сохранение Пионерской рощи».

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в Новороссийске группа активистов, выступающих за сохранение особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Пионерская роща», намерены провести митинг против строительства детского сада и батутного центра на прилегающем к ООПТ участке (о строительстве стало известно в начале февраля 2021 года).

Мероприятие было намечено на 11 апреля. Соответствующее уведомление было подано на имя главы города Игоря Дяченко.

Наталья Решетняк