Big Data против пробок

Автомобильные заторы — одна из ключевых проблем современных городов-миллионников, и Воронеж — не исключение. Впрочем, способов сделать необходимые дорожные работы минимально заметными для горожан с каждым годом все больше, и некоторые из них активно используются. В Великобритании для борьбы с пробками используют большие данные, в Швеции на базе интернета вещей выстроена единая транспортная сеть, а ряде регионов России для борьбы с заторами начали применять видеоаналитику. Какие цифровые сервисы могут помочь столице Черноземья победить пробки и построить комфортную транспортную среду.



За последние два года в Воронеже активизировались работы по глобальной реконструкции знаковых дорожных объектов, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершены реконструкции проспекта Революции и путепровода на улице 9 января, близится к долгожданному завершению реконструкция виадука на улице Ленина. Чтобы минимизировать неудобства горожан, для перераспределения транспортных потоков в городе вводятся временные схемы организации дорожного движения, перенастраивается работа светофоров, пояснили в администрации Воронежа.

Отметим, что уже в этом году в городе начнется строительство еще одного крупного объекта — Остужевской развязки в Железнодорожном районе. Работы планировалось начать после завершения реконструкции обоих виадуков. Как уточнили в мэрии, на первом этапе будет построен путепровод на улице Остужева через железнодорожные пути параллельно существующему, затем движение переключат на построенный путепровод, и будет реконструирован существующий. «При реализации других этапов реконструкции — строительства эстакады через Ленинский проспект, развязки на пересечении улиц Остужева и Минской — будут изучаться существующие автомобильные потоки, анализироваться их перераспределение и при необходимости внедряться временные схемы организации дорожного движения с перенастройкой светофорных объектов», — отметили в мэрии Воронежа. В департаменте дорожной деятельности Воронежской области добавили, что для определения подрядчика уже подготовлена конкурсная документация, она направлена в управление муниципальных закупок для размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

В Воронеже уже несколько лет используют и другие способы оптимизации транспортных потоков — умные светофоры, меняющие частоту включения сигналов в зависимости от ситуации на дороге, умные остановки с электронными табло, подсветкой, камерами и usb-портами. Кроме того, по данным департамента промышленности и транспорта Воронежской области, ФАУ «РосдорНИИ» подготовило проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа на 2020–2035 годы. В основу проекта легло исследование перемещений жителей города на основе Big Data: обезличенного анализа данных сотовых операторов, социологических опросов и полевых экспериментов. Операторы связи имеют широкие возможности для анализа городской инфраструктуры: например, они видят наиболее популярные маршруты движения и точки скопления абонентов по нагрузке на базовые станции. Это позволяет оценить загруженность дорог и достаточность общественного транспорта в разное время суток, дни недели и сезоны.

Точная информация о фактической ситуации повышает эффективность управления городом. Понимая, как передвигаются горожане в разное время суток, можно регулировать работу светофоров и таким образом обеспечивать большую пропускную способность дорог в часы-пик. Другой пример – на основе больших данных выбираются периоды, лучше всего подходящие для проведения дорожных ремонтно-строительных работ, которые доставят минимум неудобств для передвижения транспорта большого города.

Операторы связи обладают огромным пластом обезличенных данных, в том числе геолокационных: мы знаем, как выглядит маятниковая миграция населения региона, где и в какое время концентрируется большое количество людей, как распределяются туристические потоки», - отметил технический директор МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.

По мнению экспертов, для улучшения дорожной ситуации необходимо применять комплексный подход, находящийся на стыке различных отраслей. «Во многих городах мира, да и в некоторых городах России, есть компании, которые создают электронную модель города. Постоянно вносят в нее новые данные. Электронная модель может показать, с какими проблемами в движении транспорта мы столкнемся в том или ином месте, как повлияет на ситуацию перекрытие улиц, как повлияет на город строительство развязки, путепровода, надземного или подземного перехода», — отметил гражданский активист, участник движения «Город и Транспорт» Виталий Иванищев.

Многие российские города уже начали внедрять элементы таких цифровых моделей. Например, во Владивостоке научные сотрудники Дальневосточного федерального университета на основе Big Data от оператора МТС создают геоинформационную модель города – «цифрового» двойника, который позволит отслеживать миграцию населения, оценивать доступность транспортных развязок, экологическую обстановку и туристический поток. Это позволит более эффективно развивать городское пространство, отталкиваясь от фактической ситуации и реальных потребностей жителей.

«Чтобы победить пробки - одну из главных бед современных крупных городов, следует применять подход на стыке двух отраслей: автотранспортной индустрии и индустрии информационных технологий. Основные транспортные артерии Воронежа сложились несколько десятков лет назад, когда еще не было столь напряженного трафика. И сегодня в городской черте остается не так много возможностей построить новую дорогу или расширить существующую магистраль. При этом решать проблему загруженных дорог нужно и можно - с помощью современных технологий. Эффективным инструментом для управления городской средой и трафиком может стать интеллектуальное видеонаблюдение. Его суть сводится к установке в ключевых и наиболее напряженных городских локациях видеокамер. Умные камеры, подключенные к телематической платформе на основе ИИ, не только оценивают плотность потока в разное время суток, но анализируют большой объем данных о состоянии транспортной среды, прогнозируют и предотвращают потенциальные проблемы и заторы, выявляют нарушителей, моментально информируют спецслужбы о ЧП на дорогах. Такая система оправдана и с точки зрения финансовых вложений, так как умное видеонаблюдение можно использовать практически во всех сферах городской жизни: безопасности, организации комфортного городского пространства, контроля работы служб ЖКХ и много другого», - говорит технический директор МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.